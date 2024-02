Tendenze Meteo della Settimana | Ritorno dell' Anticiclone | ma Sfide in Arrivo entro il Weekend

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma - Lain corso sarà caratterizzata dal, portatore di tempo stabile e soleggiato, ma con alcune insidie inil. Martedì 13 Febbraio: Persiste una leggera instabilità al Sud e sulle coste adriatiche, mentre il restoPenisola gode di condizioni soleggiate. Le temperature saranno in aumento. Mercoledì 14 Febbraio: Alta pressione con tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio, con possibili foschie al mattino al Nord. Le temperature rimarranno stabili o in lieve aumento. Giovedì 15 Febbraio: Tempo stabile ma spesso grigio al Nord, con nebbie e nubi basse soprattutto nella Pianura Padana. Condizioni più serene su Alpi e Liguria. Tendenza per Venerdì 16 Febbraio: Al ...

Un importante riscaldamento in stratosfera sopra il Polo Nord potrebbe avere gelide e nevose conseguenze meteo per l'Italia: ecco di cosa si tratta e le proiezioni per le prossime settimane ...La tendenza fino alla fine della settimana. Già nella serata di venerdì la coda di un fronte in transito a latitudini più settentrionali scalfirà l'anticiclone da poco insediatosi sull'Europa centro-m ...Mentre ci avviciniamo alla seconda metà di febbraio, ovvero l’ultimo scorcio dell’inverno meteorologico, proviamo a tracciare una tendenza sull’evoluzione meteo del finale del… Leggi ...