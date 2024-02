Telese Terme | commerciante rapinata in centro | fermati tre 20enni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita e della Stazione di(BN), a conclusione di attività d’indagine, denunciavano alla Procura della Repubblica di Benevento, tre giovani, tutti residenti in Valle Telesina, poichè ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di rapina impropria e lesioni personali, reati commessi inil 06 febbraio 2024 in danno di una 64ennedel luogo. Le indagini venivano avviate a seguito della richiesta di intervento della vittima che, nella tarda serata del 6 febbraio 2024, era statadella propria borsa e nell’opporre resistenza all’autore del delitto cadeva rovinosamente a terra. Per le lesioni riportate, veniva soccorsa e trasportata ...