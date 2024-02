Telefonata Meloni-Schlein | passa la mozione Pd sul cessate il fuoco a Gaza

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nel pomeriggio di oggi, martedì 13 febbraio, la Camera ha approvato unadel Pd che chiede unilumanitario a. Il testo èto grazie all’astensione dei partiti di maggioranza, dopo che in mattinata la presidente del Consiglio Giorgiae la segretaria dem Ellysi erano sentite telefonicamente per parlare proprio di Medio Oriente. Laè stata approvata con 128 voti favorevoli, zero contrari e 159 astenuti. “Questo è un momento molto importante perché il Parlamento ha approvato il primo punto della nostracosì come riformulato, per chiedere un immediatoilumanitario, e di questo siamo molto felici. Avevamo presentato questa ...