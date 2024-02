Taurianova è la Capitale italiana del Libro 2024

Luciana Garbuglia pronta a un ricorso assieme agli altri paesi finalisti per la scelta rivelata in anticipo di Taurianova, guidata da un sindaco leghista: ...La giuria di esperti ha premiato il progetto del comune aspromontano perché lo considera "meritevole di sostegno in un territorio che ha bisogno di una rinascita culturale" ...Taurianova, cittadina di circa 15mila abitanti in provincia di Reggio Calabria, è la Capitale del Libro 2024. Si conferma così la scelta della Giuria ...