Taremi senza visite ma già dell’Inter! Le cifre sue e di Zielinski – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 febbraio 2024)ha finito la Coppa d’Asia, è tornato al Porto ma il suo futuro è già definito: si chiama Inter. Sport Mediaset dà ledelle operazioni a parametro zero, con gli ingaggi dell’iraniano e di. IN ARRIVO – L’Inter ha già chiuso due operazioni per il 2024-2025: Mehdie Piotr. Entrambi in scadenza al prossimo 30 giugno, dall’1 luglio saranno quindi a tutti gli effetti giocatori nerazzurri. Nell’attesa, ieriha sfruttato il fatto di aver giocato domenica a Milano (col Milan) per svolgere lemediche. Che invece non ha fattooggi, nonostante fossero programmate. L’annullamento all’ultimo del viaggio dal Portogallo, dopo aver perso ieri il Porto, è anche per una questione di opportunità: i Dragoes non ...