Taremi a Milano | tappe già definite! Annuncio? Prima in un caso – TS

(Di martedì 13 febbraio 2024) L’Inter è pronta ad abbracciare il suo nuovo attaccante: Mehdisbarca nel mondo nerazzurro. L’iraniano arriverà anelle prossime ore, scrive Tuttosport. ARRIVO – Mehdiè pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Come raccolto da Tuttosport, l’attaccante iraniano – il primo della storia nel club nerazzurro – sbarcherà in mattinata acon un volo privato proveniente da Oporto e con atterraggio fissato a Linate Prime per le 10:13. L’attaccante, attualmente al Porto, svolgerà le visite mediche con il passaggio al Coni fissato alle 14: arriverà da svincolato, sottolinea il quotidiano. Per lui un contratto biennale da tre milioni netti a stagione con opzione per il rinnovo di un altro anno. L’eventuale nuovo anno avrà validità dal prossimo luglio. CONTRATTO – L’ufficialità potrebbe ...

