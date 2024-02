Tajani | sproporzionata reazione Israele

(Di martedì 13 febbraio 2024) 13.35 "A questo punto ladi, ci sono troppe vittime che non hanno nulla a che fare con Hamas". Così a Ping Pong su Radio1 Rai il ministro degli Esteri, chiedendo adi "evitare rappresaglie contro la popolazione civile". Poi, dopo l'attacco dell'ambasciatore israeliano a Sanremo per alcune frasi di alcuni cantanti: "Credo si sia portato equilibrio con l'intervento di Venier.Non credo ci sia genocidio, certosbaglia perché sta provocando troppe vittime civili".

Guerra Gaza. L'esercito israeliano ha liberato a Rafah, nel sud della Striscia, due ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre. 'Erano nella casa di una famiglià. Hamas annuncia la morte ...Dal Governo italiano piovono moniti sul conflitto israelo-palestinese: "Come gli Stati Uniti, noi chiediamo ad Israele, nella giusta difesa della propria sicurezza, di non colpire la popolazione pales ...