Tajani | “Israele vittima di attacco bestiale | ma sua reazione sproporzionata”

(Di martedì 13 febbraio 2024) In un’intervento che ha suscitato notevole attenzione e dibattito, il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio, ha espresso un parere fortemente critico nei confronti delle azioni di Hamas durante gli attacchi controavvenuti lo scorso 7 ottobre. Durante un’intervista concessa a “PingPong” su Radio1Rai,ha descritto gli atti di Hamas come “una cosa, che non ha nulla a che vedere con la guerra”, paragonando i militanti dell’organizzazione alle SS e alla Gestapo nazista, aggiungendo che “forse sono anche peggio”. Queste dichiarazioni pongono l’accento sulla brutalità percepita degli attacchi e sull’assenza di qualsivoglia legittimazione militare o etica nelle azioni di Hamas.di “” ma ...