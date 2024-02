Tajani | Israele sbaglia | reazione sproporzionata su civili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) "A questo punto ladi, ci sono troppe vittime che non hanno nulla a che fare con Hamas". Così il ministro degli Esteri Antonio, ospite di Ping Pong su Radio1,chiede adi "evitare rappresaglie contro la popolazione civile palestinese". Tornando sulla polemica tra l'ambasciatore israeliano e Sanremo, il vicepremier crede che "sia stato riportato l'equilibrio con l'intervento di Venier. Non credo che ci sia genocidio, certoperché sta provocando troppe vittime. Bisogna puntare alla liberazione degli ostaggi e far sì che cessi la violenza degli attacchi israeliani".