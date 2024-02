Tajani finalmente si sveglia e dice qualcosa contro Israele | “Reazione sproporzionata sui civili”

(Di martedì 13 febbraio 2024)qualcuno nel governo lo: ladia danno deidi Gaza è stata “”. Ad ammetterlo è stato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonione parla su Ping Pong, a Radio 1, sostenendo che “a questo punto ladi, ci sono troppe vittime che non hanno nulla a che fare con Hamas”. Il ministro degli Esteri chiede adi “evitare rappresagliela popolazione civile palestinese“. In ogni caso pernon si può parlare di “un genocidio” a Gaza: “La parola genocidio è sbagliata anche dal punto di vista giuridico”, a suo giudizio. Le ...

L’ex capogruppo della Lista Toti mercoledì vedrà a Roma il leader azzurro. Con lui anche il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri ...Intervista a Beppe Incocciati, ex bomber di razza negli anni Ottanta e Novanta, oggi consigliere politico di Tajani per le tematiche giovanili e sportive ...Su Instragram post muto di Gabriele Muccino: foto della bandiera israeliana con inno di Mameli come sottofondo. Il riferimento è alla polemica sollevata dal comunicato letto ieri in diretta ...