Taglio Irpef agraria | arriva emendamento

(Di martedì 13 febbraio 2024) 16.30 Il governo ha depositato l'sull'esenzione dell'che sarà inserito del decreto Milleproroghe Il testo, firmato dal ministro dell' Economia Giorgetti, prevede l'esenzione totale per i redditi fino a 10.000 euro e la riduzione del 50% per i redditi tra i 10.000 e i 15.000 euro. La misura avrà la durata di due anni.

La riforma fiscale appena entrata in vigore non porterà benefici alla maggioranza dei contribuenti che hanno un reddito al di sopra dei 50 mila euro ... (ilmessaggero)

La maggioranza, dopo giorni di fibrillazioni, avrebbe trova to l'accordo per il T agli o dell'Irpef agli agricoltori : in un emendamento ad hoc del ... (fanpage)

Il governo ha depositato, a quanto si apprende, l'emendamento per l'esenzione dell'Irpef agraria che sarà inserito nel decreto Milleproroghe. (ANSA) ...Il governo ha depositato, a quanto si apprende, l'emendamento per l'esenzione dell'Irpef agraria che sarà inserito nel decreto Milleproroghe. (ANSA) ...Il Governo trova un accordo per garantire il taglio dell'Irpef per gli agricoltori. Scopriamo cosa cambia per i diretti interessati.