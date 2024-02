Taglio dell’Irpef agli agricoltori | governo trova l’accordo | riduzione del 50% tra 10mila e 15mila euro

(Di martedì 13 febbraio 2024) La maggioranza, dopo giorni di fibrillazioni, avrebbeto l'accordo per ildell'Irpef: in un emendamento ad hoc delal decreto Milleproroghe si prevede l'esenzione totaleper i redditi agrari e dominicali fino ae ladel 50% per quelli tra ie i

La maggioranza trova l'intesa sul taglio dell'Irpef per gli agricoltori: salta l'imposta per i redditi fino a 10mila euro e viene dimezzata per quelli da 10mila a 15mila.Si potrebbe dire che si sia giunti al redde rationem della partita sulla transizione ambientale, giocata negli ultimi anni prevalentemente a Bruxelles sulla pelle dei piccoli produttori, protagonisti ...TERNI La corsa in ospedale venerdì notte dopo i dolori lancinanti della donna ternana di 35 anni, incinta all'ottavo mese di gravidanza, poi il dramma che si è consumato in una ...