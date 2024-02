Tagli smaschera il gruppo contro Luzzi | “Ho visto tutto e ora parlo!”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ieri sera al Grande Fratello alcuni gieffini hanno incolpato Beatricedell’uscita di Vittorio Menozzi (questi sarebbero capaci di addossarle la responsabilità di guerre e carestie). Perla Vatiero ha addirittura detto che Beatrice le fa paura e che “mancava un po’ che la picchiava, con i suoi occhi cattivi“. Simonaperò è subito intervenuta: “Parli di aggressività, ma anche tu non sei da meno. Non potete dire che è colpa sua se Vittorio è stato eliminato“. “beatrice ha un lutto, è ritornata nella casa per tanti motivi più uno.. vogliamo stargli vicino? o vogliamo proprio andargli addosso perché a voi ha dato fastidio che sia rientrata nella casa!” SIMONA HA SERVITO #grandefratello pic.twitter.com/dGxz6qbvL3 — (@oriele eraa) February 13, 2024i gieffini: “Siete tutti ...