Svelata la Ferrari SF-24 | così il Cavallino lancia la sfida alla Red Bull

(Di martedì 13 febbraio 2024) AGI - E' stata-24, la nuova monoposto delche dovrà provare are lo strapotere della Rednel mondiale 2024 di Formula1. La presentazione è stata affidata a un video di due minuti con Charles Leclerc e Carlos Sainz, a due settimane e mezza dal primo dei 24 Gran Premi in programma il 2 marzo in Bahrein. La SF-24 è la 70ma monoposto di Maranello, la terza della nuova generazione a effetto suolo introdotta nel 2022 in Formula 1, ma presenta molto elementi di discontinuità rispetto alle altre due. I progettisti guidati da Enrico Cardile hanno realizzato un muso più corto con le sospensioni push rod che garantiscono un'elevata tenuta di strada e un'ala che si avvicina a quelle della Red. Sul piano estetico risalta il giallo Modena (secondo ...