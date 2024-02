Supplenze 2024 25 | perché l’interpello è meglio della MAD Più possibilità per i docenti di sostegno con titolo

(Di martedì 13 febbraio 2024)anno scolastico: scompaiono le MAD, addio alle MAD, non si potrà più lavorare. Espressioni allarmistiche che nulla hanno a che fare con la realtà: certamente il nostro mondo ideale, non ci stancheremo mai di dirlo. è quello in cui ad una solida preparazione e formazione iniziale si affianchino capacità di insegnamento e siamo ancor più convinti che le cose spesso vadano di pari passo. L'articolo .

Con l'ordinanza prevista per l'aggiornamento delle GPS docenti si profilano novità in generale per quanto riguarda le Supplenze . Infatti, potrebbero ... (orizzontescuola)

La Uil Scuola Rua è contraria alla norma in arrivo dal MIM sul blocco dei supplenti di sostegno per garantire la continuità didattica.Sono una docente della primaria, spesso nella mia scuola sono chiamata a sostituire colleghi assenti in altre classi, questo avviene nella rarissima compresenza che utilizziamo per aiutare gli alunni ...Supplenze per l’anno scolastico 2023/24, le scuole stanno pubblicando gli avvisi riguardanti la ricerca di personale supplente. Come è noto, qualora l’istituzione scolastica non riesca a coprire una ...