Superiori | il quadro delle iscrizioni in città | frenano i licei | bene tecnici e professionali

(Di martedì 13 febbraio 2024) SCUOLA. Chiuse il 10 febbraio le domande on line, gli istituti fanno i primi conti sui nuovi iscritti. Bergamo registra un’inversione di tendenza rispetto allo scorso anno. I disagi per lo stop ai treni sulla Bergamo-Ponte San Pietro potrebbero aver penalizzato alcuni istituti.

Esuberi al Newton. Giù classico e istituti professionali. Costarelli (Anp): "Troppi studenti non fanno la scelta giusta" ...L’istituto Fedi-Fermi pronto ad accogliere 272 nuovi studenti. Nella classifica seguono il Pacini (252) e il Forteguerri (246). Calano per la prima volta i numeri riguardanti l’alberghiero.Il quadro – non ancora definitivo – delle iscrizioni alle scuole superiori della città rivela un’inversione di tendenza rispetto al passato. Frena la corsa dei licei mentre crescono gli istituti tecni ...