Superiori brevi con diploma in 4 anni | 7 insegnanti su 10 sono contrari

(Di martedì 13 febbraio 2024) La riduzione del percorso di studi delleda 5 a 4, al centro dell'attenzione nell'ultimo periodo per la riforma degli istituti tecnici e professionali con il 4+2, è stata oggetto di un sondaggio condotto da SWG per Gilda. L'articolo .

I vantaggi che scaturiscono dall’accorpamento dei primi due scaglioni Irpef si quantificano in 260 euro per i redditi superiori ai 15 mila euro. Ma tra i 50 mila e i 240 mila euro la nuova franchigia ...Il problema si è verificato in conseguenza dei lavori in corso già da novembre 2023 nel cantiere per il nuovo blocco della Chirurgia breve ...Così la banca fa ricorso a sistemi innovativi e algoritmi per digital lending e factoring con risposte rapide ...