Superata Amazon per capitalizzazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nvidia superae diventa la quarta società americana che vale di più dopo Apple, Microsoft e Alphabet. Spinta dalla corsa della domanda per l’intelligenza artificiale, Nvidia è già salita dall’inizio dell’anno del 46% arrivando a valere 1.820 miliardi di dollari, più dei 1.800 miliardi di. Nvidia sta costruendo una nuova unità aziendale focalizzata sulla progettazione di chip su misura per aziende di cloud computing, oltre a processori avanzati di intelligenza artificiale. L’azienda con sede a Santa Clara, in California, controlla attualmente circa l’80% del mercato dei chip AI di fascia alta. I suoi funzionari hanno incontrato i rappresentanti di, Meta, Microsoft, Google e OpenAI per discutere della realizzazione di chip personalizzati per loro. Secondo le stime, il mercato dei chip personalizzati per data center ...