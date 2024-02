Sul sito dell' Inps sono stati pubblicati tutti i dettagli sul bonus per genitori separati | divorziati e non conviventi Il sussidio si può richiedere fino al 31 marzo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 13 febbraio 2024) L’annuncio ufficiale arriva dall’: si può finalmente presentare la domanda per ottenere il, ildestinato appunto aie/o non. La data di scadenza per richiederlo è fissata al 31. Non occorre però affrettarsi in quanto, a differenza di quanto disposto per altri, non si seguirà l’ordine cronologico di presentazionee domande. ...