Sul Medio Oriente una rara sintonia a Montecitorio Le mozioni lette da Cangini

(Di martedì 13 febbraio 2024) Gli accenti, nell’aula di, erano ovviamente diversi: più marcati in difesa del diritto dello Stato Israele di difendersi da chi vuole programmaticamente annientarlo quelli della maggioranza; più centrati sulla denuncia del “massacro del popolo palestinese” quelli delle opposizioni. Ma a leggere leparlamentari depositate alla Camera in vista del dibattito sul, le differenze in buona parte sfumano. Solo in una delle seisi usa la parola “genocidio”. Lo fa, a nome di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni. “Di fronte ad eclatanti violazioni del diritto internazionale, al mancato rispetto dei diritti umani e a crimini di guerra e genocidio non possono esserci spazi di impunità o doppi standard”, è scritto. Ed è scritto in esplicito riferimento al ricorso ...