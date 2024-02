Sui pedali è sempre meglio farsi notare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Andare in bicicletta fa bene alla salute e anche al portafogli, visto che consente di mantenersi in forma e risparmiare sui costi di trasporto. Adesso che molte città hanno posto delle limitazioni ai mezzi in ingresso nel perimetro urbano, una su tutti Milano, l’utilizzo della bici magari a pedalata assistita, può essere una buona alternativa all’utilizzo dell’automobile, magari da utilizzare in sinergia con i mezzi pubblici come il treno, per chi arriva da più lontano. Anche in sella a una bici però è necessario mettereal più posto la sicurezza, a cominciare dall’impiego del casco che oltre a proteggere il capo in caso di cadute contiene degli elementi catarifrangenti che lo rendono particolarmente visibile agli automobilisti anche in condizioni di scarsa visibilità. Gli esperti di Aci consigliano di non limitarsi solo al casco, ma di indossare anche abiti ...