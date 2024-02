Sugli scudi l’Atletico Azzurra Colli Cade in casa il Montegranaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tante le notizie interessanti che l’ultimo turno di Eccellenza e Promozione hanno lasciato alle loro spalle, alcune anche clamorose. Eccellenza.e in evidenzache conquista il primo successo della gestione Morelli- Fioravanti grazie alla rete di Filipponi che condanna la Macerates e non solo. La sconfitta fa scoppiare un autentico terremoto inbiancorossa. Nella giornata di ieri sono arrivate le dimissioni del ds Giuseppe Sfredda. Nel pomeriggio poi è arrivato l’esonero di Dino Pagliari che era a sua volta subentrato in campionato a Roberto Lattanzi. La società ha scelto per la soluzione interna affidando la panchina a Pieralvise Ruani, tecnico della formazione juniores biancorossa. Intanto in vetta allunga il passo la Civitanovese che ...