Sudafrica a Corte Aja | valuti azione su Israele dopo Rafah

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il governo delha dichiarato di aver chiesto allainternazionale di giustizia di valutare se la decisione didi estendere le operazioni militari aspinga laad usare il suo potere per prevenire ulteriori violazioni dei diritti dei palestinesi. Lo riportano i media internazionali. Il mese scorso laall'Aja ha ordinato adi adottare tutte le misure in suo potere per impedire alle sue truppe di commettere un genocidio contro i palestinesi a Gaza, in una causa intentata sempre dal Sud Africa.