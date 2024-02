Studenti in protesta fuori gli studi Rai | scattano 9 denunce

(Di martedì 13 febbraio 2024)e militantino sotto la sede Rai di piazza Mazzini dopo quanto accaduto in diretta a Domenica In: “Complici del genocidio”. “Cambiare Rotta”, anche in Rai. Il collettivo deglinon ci sta e manifesta il proprio dissenso sotto piazza Mazzini. Di fronte alla storica sede Rai, attivisti hanno cercato di imporre la propria voce dopo quanto visto in diretta domenica scorsa nello speciale condotto da Mara Venier nel Casinò di Sanremo. La conduttrice, nell’ascoltare la replica di Ghali che ha risposto all’Ambasciatore israeliano a Roma, il quale lo ha accusato di propaganda anti-israeliana, successivamente ha dato seguito a un comunicato aziendale dell’Amministratore Delegato Roberto Sergio. Il dirigente Rai ha provato a spegnere il fuoco delle polemiche mostrando la sua piena solidarietà a Israele, non considerando – ...

"Non siamo pinguini", "Più fondi alle scuole e meno alle guerre": sono alcuni degli striscioni esposti ieri mattina dagli studenti in protesta a ... (orizzontescuola)

Gli studenti, con megafoni e striscioni, hanno protestato contro la guerra in Palestina sventolando degli striscioni su cui hanno scritto:"Rai complice del genocidio". Sul posto gli agenti della ...