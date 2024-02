Studenti con la valigia Perugia è la prediletta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) L’università per Stranieri di(Unistrapg) tiene fede al suo nome e si conferma l’ateneo italiano che attrae piùstranieri. Quasi uno studente su tre tra gli iscritti proveniente dall’estero (il 28,4% per corsi di laurea, master e dottorati), l’UniStraPg si colloca al primo posto nella classifica stilata da Talents Venture nel settimo report sull’internazionalizzazione delle università italiane. Un primato da inserire nel contesto più generale dell’andamento degli scambi internazionali che, a sorpresa, confermano come il gradimento degli atenei italiani sia cresciuto negli ultimi anni. Nell’anno accademico 2021/2022 sono infatti stati quasi 110mila glistranieri che hanno scelto di venire a studiare nel nostro Paese, il 72% in più rispetto al 2010/2011. Di questi 110mila, il 75% proviene da un Paese europeo, ...