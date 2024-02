Studentessa accusa malore a scuola | trasportata in ospedale

Il pubblico ministero aveva chiesto cinque anni e mezzo di reclusione. Ma il tribunale ha assolto per non aver commesso il fatto un prof essore del ... (open.online)

L'incompleta, carente od omessa attivazione dei corsi di recupero , da parte della scuola , non incide sul giudizio finale di non ammissione, che ... (orizzontescuola)

Un caso giudiziario complesso si è concluso, segnando la fine di un lungo periodo di angoscia per un insegnante originario della Puglia, ma, in ... (orizzontescuola)

Per evitare tentazioni, passi falsi o, più semplicemente di scivolare in terribili incomprensioni, il suggerimento più importante è sempre lo stesso: «Mantenere un’adeguata distanza dagli studenti», ...Erano stati arrestati la settimana scorsa dai carabinieri di Castel di Sangro con l’accusa di truffa ai danni di una 84enne residente a Camerano, nelle Marche. Due ragazzi di 19 anni le avrebbero ...“Il caso del ragazzo di Modena sospeso dodici giorni per aver rilasciato un’intervista come rappresentante d’istituto è indicativo di un clima che negli ultimi mesi si respira all’interno delle nostre ...