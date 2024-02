Striscioni razzisti contro il Napoli | gli ultras del Milan | “Li odiamo!” – FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 13 febbraio 2024) Brutto spettacolo sugli spalti a San Siro,il, glidelrincarano la dose: messaggio d’odio Lo spettacolo visto in campo domenica sera, durante, non è certo stato dei migliori. Questo discorso vale per entrambe le squadre. Non si è assistito ad una partita divertente, ma piuttosto ad un match molto tattico, ad intensità non altissima. Non meno brutto quanto accaduto sugli spalti di San Siro. Si fa riferimento, in particolare, agli episodi di razzismo e discriminazione territoriale che hanno visto gliisti della Curva Sud protagonisti cone corii napoletani. I tifosi azzurri hanno popolato, in gran ...