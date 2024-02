«Strage Palermo | i misteri sulla figlia 17enne risparmiata dal padre «Lo venerava ed era la prediletta | sembrava ?un fantasma?»

La ragazza, che ora si trova in una comunità protetta, è sopravvisuta al massacro avvenuto ad Altavilla Milicia. Non usa i social e negli ultimi ... (ilgiornale)

Si era convinto che la sua famiglia fosse posseduta dal demonio e per questo è ricorso a un esorcismo : sarebbe questa la motivazione dietro la ... (tpi)

La vicenda di Altavilla Man mano che passano i giorni, la strage di Altavilla Milicia (Palermo) in cui il muratore di 54 anni Giovanni Barreca avrebbe ucciso la moglie e due dei tre figli, prende semp ...Chi è Roberto Amatulli, accusato di essere un complice del massacro di Palermo «L'opera che noi facciamo è un'opera di meraviglia. Di vita nuova. Non ha mai ...Sabrina Fina e Massimo Carandente sono sospettati di aver partecipato alla strage di Altavilla Milicia in provincia di Palermo ...