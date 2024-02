Stop bombe su Gaza | alla Camera passa la mozione dell' opposizione | la maggioranza si astiene

(Di martedì 13 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2024dei Deputati lasulla crisi in Medio Oriente. Il Governo e lasi sono astenuti permettendo a parti del documento presentato dal Partito Democratico e di essere approvate. In particolare è stato approvato ilggio che impegna il Governo a "sostenere ogni iniziativa volta a perseguire la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

«Ieri Tele Meloni ha colpito ancora. È andato in scena, in diretta nazionale e nel palco più famoso d'Italia, forse uno dei momenti più bassi della Rai: l'ambasciatore israeliano che accusa Ghali di i ...Contestata anche Mara Venier che ha letto il comunicato dell'Ad in diretta e zittito Dargen sui migranti. Gasparri (Fi): «Risposta della Rai tardiva e insufficiente» ...Il cantante, interpellato a Domenica In, replica: «Ho sempre parlato di questo, da quando sono bambino, ben prima del 7 ottobre». Gasparri chiede alla Rai «interventi riparatori». E l’ad dell’emittent ...