Stop alla Netco di Windtre con il fondo Eqt

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ladicon ilsvedese Eqt è statapata. L'operazione, annunciata il 12 maggio 2023 per la costituzione di una società della rete per fornire servizi integrati di comunicazioni mobili e fisse all'ingrosso in Italia, e la vendita di una partecipazione del 60% in tale attività a EQT Infrastructure "è stata interrotta a causa del mancato rispetto delle condizioni sospensive per la chiusura entro la data concordata del 12 febbraio", annuncia CK Hutchison, che controlla. CK Hutchison però "continuerà a esplorare possibili operazioni infrastrutturali alternative per apportare valoresocietà, comprese possibili operazioni infrastrutturali con EQT Infrastructure qualora si presentasse l'opportunità appropriata".