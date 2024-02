Sto sul Serchio all’attacco “Via i tir | sì agli assi viari“

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il comitato “Sto sul“ cerca (da tempo) di dare concretezza alle soluzioni ai problemi di viabilità e di smog di via Salicchi a San Marco e dintorni. Il nuovo ponte in costruzione è un enorme passo in avanti ma non deve rimanere cattedrale nel deserto. E per questo nei giorni scorsi i cittadini si sono incontrati con l’assessore ai lavori pubblici, Nicola Buchignani. “L’assessore ci ha illustrato la situazione esattamente come ha fatto nell’ampia intervista rilasciata a La Nazione – dichiara Piero Andreucci, portavoce del comitato –. Ci auguriamo che per l’asse suburbano arrivi presto il via libera delle Ferrovie e ci rasserena sapere che i lavori per la maxi rotatoria di via Salicchi inizieranno a giugno. Un punto di svolta importante anche se tutti siamo convinti che il problema vada risolto a monte, cercando di dirottare i tir, affinchè non ...