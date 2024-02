Stefano Pioli | addio Milan? Indiscrezioni e prime conferme | quale top-club conquista

(Di martedì 13 febbraio 2024) Le voci dicono Antonio Conte, ma anche Thiago Motta, che tanto bene sta facendo quest'anno al Bologna, è un serio candidato per allenare ildalla prossima stagione. Quello che appare certo, è chedicaai rossoneri dopo cinque anni da allenatore e uno Scudetto vinto due anni fa. Troppo lontana la possibilità di vincere il campionato, mentre la squadra è già uscita sia dalla Champions sia dalla Coppa Italia, con la sola Europa League a disposizione. Se Conte è il papabile per il rinnovo in caso didi, che scade a giugno 2025, il tecnico di Parma potrebbe allenare la prossima stagione un'altra italiana., il Napoli ci pensa: sarà il post Mazzarri? Secondo La Repubblica, la nuova squadra perpotrebbe ...

Il Milan ha gli stessi punti della stagione dello scudetto : 52 dopo 24 giornate ripartiti oggi come allo ra in 16 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. ... (liberoquotidiano)

Milan, il futuro di Stefano Pioli sembra praticamente segnato. Qui di seguito andremo a vedere le mosse della dirigenza in merito.Terzo posto e Champions League consolidata: ma come può il Milan salvare la stagione Pioli può provare con un doppio traguardo ...Fantacalcio.it tornare a ribadire che Aurelio De Laurentiis ha un favorito assoluto per la panchina del Napoli in estate. Questo non è Pioli. Il Napoli continua a zoppicare vistosamente. L’ultima sco ...