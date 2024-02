Stefano Accorsi | «La sessualità rivela chi siamo»

Un amore , Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti nel trailer della nuova serie Sky Original in 6 episodi, in onda dal 16 febbraio nella settimana ... ()

In onda dal 16 febbraio Di lettere di cui nessuno sa, scambiate per una vita intera. Di occasioni mancate e colte e del tempo che passa, che cambia ... (361magazine)

Una storia d’amore presa di petto per raccontare la verità dei sentimenti. È quella raccontata nelle serie tv Un amore di Francesco Lagi (su Sky e Now dal 16 febbraio) con Stefano Accorsi e Micaela ..."Un amore", arriva su Sky dal 16 febbraio la serie tv con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti. L'attore riparte dalla sua Bologna. Il video ..."Un amore", la serie Sky in onda dal venerdì per sei puntate ricorda un po' "Innamorarsi" con Meryl Streep e De Niro. Nella versione italiana ci sono ...