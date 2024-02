Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 13 febbraio 2024)sono i protagonisti di un’intensa serie tv sull’amore atteso, passionale, epistolare e fisico. Titolo esplicativo: Un amore di Francesco Lagi (dal 16 febbraio su Sky e in streaming su Now). Anna (Beatrice Fiorentini) e Alessandro (Luca Santoro) si sono conosciuti per caso nel 1997 su un treno che portava in Spagna. Quell’incontro li segnerà per sempre, ma si incontreranno solo da adulti, a distanza di 20 anni e dopo essersi scritti centinaia di lettere. L’amore sospeso si materializza quando Alessandro (), ora un architetto che lavora in giro per il mondo, torna nella sua Bologna e rompe quel patto che aveva fatto con l’allora poco più che diciottenne Anna, ovvero di scriversi e stop. Lei ha una storia e un figlio con il compagno Guido (Alessandro TedeschI). ...