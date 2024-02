Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) ’’ è una parola latina, ma i Romani non lo avrebbero mai chiamato così: per riferirsi all’organizzazione politica e amministrativa usavano infatti l’espressione ’res publica’, la ’cosa pubblica’. Le parole cambiano di significato: ’Res pubblica’ è diventata la ’repubblica’, mentre all’inizio poteva anche essere una monarchia, e lo ’’ ha fatto un bel cammino. All’origine abbiamo il verbo latino ’stare’, che continua nell’identico verbo italiano. Si ’sta’ in un posto, nel senso che si è lì. Lo ’’ sociale di una persona è il suo essere in una certa posizione, nobile, ricco, povero. Lo ’’ di un oggetto è la sua condizione: buono, cattivo . ’Stare’ vale come ’essere in una condizione’, ma di qui si è sviluppato il concetto molto più ampio di ’’ come "luogo della comunità in cui sono collocati tutti i cittadini". Una prima traccia del nuovo significato che va formandosi si coglie in ...