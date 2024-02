Star Wars | Samuel L Jackson | Mace Windu non è morto!

The Acolyte , la nuova serie di Star Wars ambientata durante l'era dell'Alta Repubblica, arriverà quest'estate su Disney+ . The Acolyte , la nuova serie ... (movieplayer)

Ultimi giorni su PlayStation Store per la promozione La Scelta della Critica, primi giorni per quella degli Indies: ecco le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5.Durante un'intervista con Empire Magazine in occasione del venticinquesimo anniversario della trilogia prequel di Star Wars, Jackson è tornato a parlare del destino di Mace affermando che il ...Samuel L. Jackson sarebbe disposto a tutto pur di riprendere il ruolo di Mace Windu in Star Wars, dato che secondo lui il Maestro Jedi non è davvero morto!