Star Wars | Donald Glover sarà lo sceneggiatore del film su Lando

(Di martedì 13 febbraio 2024)si occuperà attivamente, insieme al fratello, della sceneggiatura delincentrato suCalrissian. Ovviamente tornerà anche in veste di attore protagonista dopo essere comparso nel personaggio all’interno delSolo: AStory.è attualmente sugli schermi con la serie Mr. & Mrs. Smith, ma ha comunque rilasciato un’intervista in cui spiega il motivo per cui è tornato nell’universo della saga dopo aver recitato nel progetto su Han Solo. L’attore scriverà la sceneggiatura insieme al fratello e ha affermato di credere nel progetto perché ha il controllo sulla sua realizzazione.ha spiegato inoltre di amare i personaggi della saga ma di non apprezzare l’industria del cinema, sottolineando ...