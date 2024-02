Spotify ribalta la classifica dell’Ariston | è “Tuta gold” di Mahmood la canzone più ascoltata

(Di martedì 13 febbraio 2024) A pochi giorni dalla conclusione del Festival di Sanremo non si fermano polemiche, meme che circolano sui social e colpi di scena. Ora la contestatissimafinale, che ha incoronato vincitrice Angelina Mango vincitrice, seguita da Geolier secondo e Annalisa terza, deve vedersela con radio e piattaforme streaming cheno le posizioni. Sanremo 2024,incoronaal primo posto Non è “La noia” della giovane 21enne ad essere il brano più ascoltato ma “” di. Almeno nellaTop 50 Italia di, dove oggi il cantante ha conquistato il primo posto con il suo brano., che al Festival si è piazzato al sesto posto, ha quindi recuperato posizioni nel mondo degli ...

