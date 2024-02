Sport in tv oggi martedì 13 febbraio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tanta carne al fuoco13, nel panoramaivo italiano e internazionale. Proseguono i Campionati Mondiali delle discipline acquatiche a Doha, con in primo piano il nuoto (Simona Quadarella è una delle favorite nella finale dei 1500 stile libero) ed i quarti di finale del torneo maschile di pallanuoto, in cui spicca il match tra il Settebello e la Grecia. Dopo una giornata di pausa, si riaccendono i riflettori su Nove Mesto per la 15 km individuale femminile ai Mondiali di biathlon con Lisa Vittozzi tra le candidate principali al podio. In evidenza anche il tennis con il WTA di Doha e ben tre tornei ATP, in cui vedremo in azione sia Andrea Vavassori che Luciano Darderi al primo turno sul rosso di Buenos Aires. In serata comincia la fase a eliminazione diretta della Champions League di calcio, con ...