Spiedini di pollo | li rosolo nel forno e sono eccezionali

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 13 febbraio 2024) Che buoniglidi! Succulenti e invitanti, se cucinati a dovere, certo, altrimenti risultano un po’ asciuttini e poco convincenti. Non è certo ancora arrivato il periodo perfetto per grigliare! Purtroppo fa ancora troppo freddo, ma a me non piace proprio aspettare, soprattutto quando ho un’idea in testa. Cerco in tutti i modi una strada per realizzarla, a prescindere dagli impedimenti. E così è nata l’idea di cucinare gliin, ma per non farli seccare troppo e renderli un po’ stopposi, bisogna utilizzare non uno, ben due trucchetti golosi. Affettiamo la carne a tocchetti sottili, procuriamoci dei bastoncini appositi e mettiamoci al lavoro! Preparare questa ricetta è un gioco da ragazze che regala grandi soddisfazioni, al palato soprattutto....