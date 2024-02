Sparatoria tra adolescenti in metro Ny | morta una ragazza

(Di martedì 13 febbraio 2024) Unae almeno altri cinque giovani sono rimasti feriti durante unanellapolitana del Bronx, a New York. Lo riferisce il New York Post. Secondo la polizia si è trattata di una rissa finita in tragedia, le persone coinvolte hanno tutte tra i 12 e i 17 anni. Laè avvenuta alle 16.40 ora locale, le 23.40 in Italia, quando lapolitana è molto affollata. La vittima è stata colpita al volto ed èdurante la corsa all'ospedale, il killer è riuscito a fuggire. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito dieci spari.

