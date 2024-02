Sparatoria nella metropolitana di New York | un morto e cinque feriti

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ci sarebbero diversidi Newavvenuta nel Bronx. Ancora non si conoscono i dettagli

Orrore a Praga dove nel pomeriggio di oggi una sparatoria all’Università ha ucciso dieci persone, ferito 9 in modo grave e altri 5-6 in modo meno ... ()

SANT'ELPIDIO A MARE - Allarme stamattina intorno alle 4.30 per un Inseguimento con sparatoria a Casette d'Ete . La polizia aveva avvistato un furgone ... (corriereadriatico)

Donna entra in una chiesa armata , nella sparatoria ferito bimbo di 5 anni . Si tratta del figlio della Donna Domenica 11 Febbraio 2024, durante la ... (361magazine)

Ci sarebbero diversi feriti nella sparatoria nella metropolitana di New York avvenuta nel Bronx. Ancora non si conoscono i dettagli ...Atene, 12 feb. (Adnkronos) - Sono la sorella dell'armatore Spyros Karnesi, Maria Karnesi, l'amministratore delegato della compagnia di navigazione, Antonis Vlasakis, sposato con un'altra sorella dell' ...La sparatoria avvenuta nella Lakewood Church, l'enorme chiesa evangelica situata nei pressi di Houston, in Texas: feriti un bimbo di 5 anni e un'altra donna ...