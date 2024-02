Sparatoria nella metro di New York | un morto e 5 feriti

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 13 febbraio 2024) . Un testimone: “sono partiti almeno sei colpi di pistola” Il bilancio dellaavvenutastazione dellapolitana di Mount Eden, Bronx, New, il 12 febbraio alle 16:30 ora locale (22:30 in Italia) è pesante: un, un uomo di 34 anni, e 5, due sono adolescenti. Laè avvenuta all’ora di punta, quando laera affollata, soprattutto da giovani studenti. La vittima è stata colpita al volto e trasportata in ospedale, dove poi è deceduta. I cinquehanno riportato traumi di diversa gravità, alcuni verserebbero in gravi condizioni. Sull’accaduto sta indagando la polizia di Newe le indagini porterebbero alla resa di conti tra adolescenti, forse membri di bande di ...