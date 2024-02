Sparatoria in metropolitana a New York | almeno un morto e 5 feriti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 febbraio 2024) (Adnkronos) – E’ di une cinqueil bilancio di unaavvenuta questa sera in una stazione dellanel Bronx, secondo quanto riferito da Abc News. Laè avvenuta sul binario della stazione di Mount Eden Avenue mentre la gente aspettava il treno 4 in direzione sud. La persona deceduta è morta al St Barnabas Hospital, mentre le altre cinque vittime non sembrerebbero essere in pericolo di vita. Tutte le vittime sarebbero adolescenti. A scatenare launa rissa cominciata a bordo del treno 4, che si sarebbe poi spostata sulla banchina della stazione di Mount Eden Avenue, fino a quando qualcuno non ha estratto un’arma da fuoco sparando in mezzo alla folla in stazione. Le vittime in particolare sarebbero di età compresa tra 12 e 17 anni, a quanto riporta il NewPost, secondo cui la persona deceduta sarebbe una ragazza colpita al volto, morta dopo essere stata portata d’urgenza all’ospedale St. Barnabas. Un’altra vittima è stata colpita a una gamba. Secondo le fonti citate dal Post, testimoni hanno riferito di aver sentito sparare più di 10 colpi di arma da fuoco. Ancora nessun sospetto è stato fermato né è stata trovata l’arma che ha sparato. Su twitter NYPD parla di “un’indagine di polizia attiva” e invita a evitare l’area e a utilizzare percorsi alternativi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.