Sparatoria in metropolitana a New York | almeno un morto e 5 feriti

(Di martedì 13 febbraio 2024) (Adnkronos) – E’ di une cinqueil bilancio di unaavvenuta questa sera in una stazione dellanel Bronx, secondo quanto riferito da Abc News. Laè avvenuta sul binario della stazione di Mount Eden Avenue mentre la gente aspettava il treno 4 in direzione sud. La persona deceduta è morta al St Barnabas Hospital, mentre le altre cinque vittime non sembrerebbero essere in pericolo di vita. L'articolo proviene da Italia Sera.

Un tragico incidente ha avuto luogo in una stazione della metropolitana nel Bronx, New York, dove due ragazzi di 17 anni sono stati colpiti da colpi ... (thesocialpost)

La vittima colpita in volto: è deceduta durante la corsa in ospedale. Altre cinque persone ferite: non sarebbero in pericolo di vita (corriere)

Una ragazza è morta e almeno altri cinque giovani sono rimasti feriti durante una sparatoria nella metropolitana del Bronx, a New York. Si riferisce al New York Post. Secondo la polizia se ...Una persona è rimasta uccisa, altre cinque sono state ferite nella sparatoria in una stazione della metropolitana di New York City, fa sapere la polizia. La polizia aggiunge che il sospettato della sp ...Ci sarebbero diversi feriti nella sparatoria nella metropolitana di New York avvenuta nel Bronx. Ancora non si conoscono i dettagli ...