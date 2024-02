S&P | ' nel 2024 bond sostenibili per un trilione di dollari'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nonostante l'incertezza macroeconomica, le emissioni globali dipotrebbero superare neli 1.000 miliardi di, collocandosi in un range compreso tra 0,95 e 1,05 trilioni didopo nel 2023 si è assistito ad emissioni per 0,98 trilioni di. Lo afferma l'agenzia di rating S&P Global, secondo cui i greencontinueranno a dominare i mercati dei, spinti dalla crescente domanda di progetti ambientali in tutte le aree geografiche