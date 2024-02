Sotto la Rai di Napoli c’è Potere al Popolo con De Magistris Spintoni alla polizia che carica video

(Di martedì 13 febbraio 2024) Gravi momenti di tensione si sono registratimanifestazione indetta dsinistra radicalela sede Rai diper protestare conto la presa di posizione dell’Ad Roberto Sergio a seguito delle affermazioni fatte a Sanremo da Ghali sul conflitto tra Israele e Hamas. Al presidio organizzato daal, Rete per la Palestina libera e disoccupati, e al quale ha preso parte anche l’ex sindaco Luigi De, partecipavano circa 200 persone. Gli scontri davantisede Rai diI manifestanti hanno denunciato di essere stati “picchiati a sangue” per il solo fatto di essersi “fatti avanti verso i cancelli”. Si parla di tre o quattro feriti, alcuni dei quali ripresi daidei manifestanti ...

Beautiful , anticipazioni 14 febbraio : in questa puntata vedremo Steffy e Hope vivere sentimenti ben diversi per quando riguarda rispettivamente i ... (anticipazionitv)

cariche della polizia davanti alla sede Rai di Napoli mentre era in corso una manifestazione pro Palestina : diversi attivisti feriti a ... (fanpage)

(LaPresse) Flash mob di protesta delle associazioni di studenti Cambiare Rotta e Opposizione Studentesca Alternativa sotto la sede Rai a Roma ...Ha aperto a Bogotà, in Colombia, la prima sede di Uni Italia in America latina.Firmata una convenzione tra Università di Pisa e Toyota Material Handling Manufacturing Italy per collaborazioni, dottorati e attività di ricerca ...