Sospetta pericardite per Crosetto | cos’è e come si cura

(Di martedì 13 febbraio 2024) (Adnkronos) – Il ministro della Difesa Guidoè stato ricoverato d'urgenza per. Che cos'è, da cosa dipende esi? Si definisceun'infiammazione del pericardio, la struttura a forma di sacco che contiene e protegge il cuore, formata da due membrane separate da un sottilissimo strato di liquido. Le cause

Ricovero d'urgenza per il ministro della Difesa, ecco cos'è l'infiammazione Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d'urgenza per ... (sbircialanotizia)

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d'urgenza per sospetta pericardite. Che cos'è, da cosa dipende e come si cura Si definisce pericardite un'infiammazione del pericardio, la ...Guido Crosetto, ministro dell Difesa, è stato ricoverato d'urgenza nella notte in ospedale per una sospetta pericardite. «Il ministro della Difesa Guido Crosetto - si legge in ...ROMA (Reuters) - Il Ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato a Roma d'urgenza, secondo una nota del ministero. Secondo la nota, che cita fonti ospedaliera, potrebbe trattarsi di una sos ...