Sorpresa | la Premier League non è più la ricca del calciomercato mondiale

(Di martedì 13 febbraio 2024) Larimane irraggiungibile per tutti a livello di fatturati, stadi e diritti tv internazionali e domestici, ma per la prima volta dal 2017 ha chiuso una sessione disenza essere il campionato più spendaccione di tutti. E' il dato che emerge dalla lettura del report FIFA che ha fotografato l'andamento della finestra invernale 2024 che è stata da record per numero di trasferimenti internazionali (4.716 contro i 4.686 di un anno fa) ma ha visto leggermente calare il giro d'affari. E dentro questo quadro ha registrato il sorpasso, si presume temporaneo, della Ligue1 francese nei confronti della ricchissima. I numeri: a gennaio 2024 in tutto il mondo sono stati spesi 1,46 miliardi di dollari per completare trasferimenti di calciatori maschi contro il miliardo e 600 ...

L'ex star di Mean Girls Lindsay Lohan è apparsa a sorpresa alla premiere della nuova versione musical del cult del 2004. L'ex star di Mean Girls ... (movieplayer)

Il Napoli sta chiudendo per un grandissimo colpo a centrocampo direttamente dalla Premier League: arrivo in Italia ad un passo. Il post partita di ... (spazionapoli)

I dati pubblicati dalla FIFA relativi alla sessione invernale del 2024 segnano una prima volta dal 2017. Serie A in continuo calo, superata anche dal campionato brasiliano ...Lotta serrata per i citizens nel testa a testa con Liverpool e Arsenal per la conquista della Premier. Pochettino galleggia a metà classifica, ma fatica a trovare continuità ...Nuovo appuntamento con All Eyes On Me, la rubrica di Calcio Style dedicata alla Premier League. Di seguito il resoconto dettagliato del ventiquattresimo turno.