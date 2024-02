Sono oltre 30 le terapie digitali già approvate nel mondo

(Di martedì 13 febbraio 2024) Utilizzare i software di ultima generazione al posto di un farmaco e aumentare la portata delle nuove tecnologie in sanità per aiutare gli specialisti nei processi di diagnosi, gestione e prevenzione.30 le- Digital therapeutics o Dtx, interventi terapeutici indicati...

A rischiare di più soprattutto gli under 35 anni , residenti in Sicilia, Campania e Umbria. L’85% dei giovani ssimi li preferisce agli amici (repubblica)

Automotive Cells Company (ACC), raccoglie 4,4 miliardi di euro di fondi per sviluppare le sue nuove unita produttive in Francia, Germania e Italia. ACC, che dovrebbe aprire il suo primo impianto ...Duecentocinquantamila persone oggi in Italia convivono con malattie infiammatorie croniche dell’intestino causa di disabilità ...Milano, 13 feb. (askanews) – Gli sbarchi registrati sulle coste italiane nel 2023 hanno raggiunto volumi simili a quelli del periodo 2014-2017, gli anni della cosiddetta crisi dei rifugiati. In partic ...